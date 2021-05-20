Нарушение Азербайджаном границы Армении переходит рамки насилия: депутат Европарламента

Открытие “парка победы” в Баку, столице Азербайджана после войны, и вскармливание детей ненавистью никогда не приведет к миру. Как передает «Арменпресс», об этом на пленарном заседании Европарламента 20 мая заявила депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель, член группы “Зеленые/Европейский свободный альянс”, при обсуждении вопроса о военнопленных недавней войны в Нагорном Карабахе

“Война отвратительна и несправедлива. Тысячи убитых солдат из Армении и Азербайджана, гораздо больше вынужденных переселенцев. Это цена, которую президент Алиев называет “беспрецедентной победой”, - сказала она.

27 сентября 2020 года Азербайджан при содействии Турции и наемников развязал войну против Республики Арцах. 9 ноября 2020 года лидеры Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий. Республика Армения заявила, что, придерживаясь принципа обмена военнопленными “все на всех”, она вернула Азербайджану всех военнопленных и других задержанных лиц. Однако Азербайджан отказывается выполнять 8-й пункт заявления от 9 ноября, а именно возвращать пленных. Имеются фактические данные о жестоком обращении с армянскими пленными и пытках. Подтверждено 19 случаев убийства армянских пленных.

Кроме того, 12 мая 2021 года несколько групп военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Армении, пытаясь окружить озеро Сев Лич на территории Сюникской области Республики Армения. Военнослужащие ВС Азербайджана перешли границу Армении и на некоторых приграничных участках Гегаркуникской области. В настоящее время в Армении находится 500-600 азербайджанских военнослужащих.