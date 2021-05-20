Азербайджан не может оставаться безнаказанным: депутат ЕП призывает оказать на него давление

Армянские военнопленные, содержащиеся в Азербайджане, не могут считаться преступниками. Как передает «Арменпресс», об этом на пленарном заседании Европарламента 20 мая заявил член фракции Европейской народной партии, депутат от бельгийского Парламента Том Ванденкенделаре во время обсуждения вопроса о военнопленных последней войны в Нагорном Карабахе.

“Нагорно-карабахский конфликт продолжается уже на протяжении долгого времени. Это вызывает серьезную озабоченность Европейского Союза, особенно в отношении возвращения военнопленных. Существует много неясностей относительно судьбы военнопленных”, - сказал бельгийский парламентарий.

Отметив, что и Азербайджан, и Армения являются партнерами по Восточной политике ЕС, Вандекенделаре подчеркнул: “Мы должны оказать большое давление на Азербайджан, он не может остаться безнаказанным”.

В частности, он призвал провести расследование фактов нарушения прав человека со стороны Азербайджана. Депутат заявил, что необходимо предпринять шаги для возвращения содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных, “чтобы положить конец этой неприемлемой ситуации”.

27 сентября 2020 года Азербайджан при содействии Турции и наемников развязал войну против Республики Арцах. 9 ноября 2020 года лидеры Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий. Республика Армения заявила, что, придерживаясь принципа обмена военнопленными “все на всех”, она вернула Азербайджану всех военнопленных и других задержанных лиц. Однако Азербайджан отказывается выполнять 8-й пункт заявления от 9 ноября, а именно возвращать пленных. Имеются фактические данные о жестоком обращении с армянскими пленными и пытках. Подтверждено 19 случаев убийства армянских пленных.