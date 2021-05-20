Арарат Мирзоян представил докладчику ПАСЕ сведения о невыполнении Азербайджаном обязательств

Спикер Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с докладчиком Комиссии ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам Полом Гаваном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям Национального собрания.

Приветствуя гостя, спикер НС подчеркнул, что армянская сторона придает большое значение деятельности ПАСЕ и высоко оценивает проводимые в этой структуре обсуждения по Арцаху и армянским военнопленным.

Арарат Мирзоян упомянул военные преступления, совершенные Азербайджаном во время 44-дневной войны, невыполнение Азербайджаном обязательства по возвращению военнопленных и других гражданских лиц, политику антиармянства, проводимую официальным Баку, одним из последних проявлений которой было открытие печально известного парка. Спикер также предоставил информацию о вторжении в Армению азербайджанских вооруженных сил, добавив, что недавние военные учения в Азербайджане не были должным образом объявлены заранее, что является еще одним грубым нарушением международного права.

Пол Гаван поблагодарил Арарата Мирзояна за прием и за содействие в организации его работы по сбору фактов в Армении и заверил, что доклад, который будет представлен в ПАСЕ, полностью отразит текущую реальность.

Арарат Мирзоян с сожалением констатировал, что азербайджанская сторона создает проблемы для визита докладчика в Арцах, затем выразил уверенность, что на территории ПАСЕ не может быть закрытых зон и необходимо ознакомиться с нарушением прав арцахских армян на месте.

Отвечая на вопрос коллеги, спикер НС отметил, что окончательное урегулирование конфликта армянская сторона видит в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, имеющей единственный международный мандат, и после того, как Азербайджан вернет всех армянских военнопленных и других гражданских лиц, выведет свои вооруженные силы из Армении и положит конец антиармянской политике.