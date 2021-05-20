Австралиец 15 лет прятал тело убитого им мужчины в спальне

Житель пригорода Сиднея Брюс Робертс убил грабителя и спрятал его тело в своем доме, мумифицированные останки нашли только через 15 лет, сообщает телеканал ABC со ссылкой на выводы следователя.

Тело мелкого преступника Шейна Снеллмэна было обнаружено лишь после смерти самого Брюса Робертса в 2017 году. Сотрудники аварийной службы обнаружили хозяина дома мертвым после того, как их вызвали соседи, обеспокоенные скопившимися перед домом Робертса письмами. Судья пришел к выводу, что мужчина умер по естественным причинам. Год спустя вызванные в дом уборщики нашли труп Снеллмэна, а также по меньшей мере 19 единиц огнестрельного оружия,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ходе коронерского расследования выяснилось, что Робертс застрелил Снеллмэна в 2002 году, когда тот попытался проникнуть в дом. Робертс почти не выходил из дома и 15 лет прятал труп Снеллмэна в спальне.

Родственники охарактеризовали Робертса как замкнутого, нелюдимого человека, который не умеет общаться с людьми и страдает синдромом накопительства.

По словам помощницы адвоката Тины Ксантос, вокруг трупа Снеллмэна нашли более 70 флаконов освежителя воздуха, что говорит о том, что Робертс сознательно пытался замаскировать запах разлагающихся останков.