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Разблокирование коммуникаций исходит из интересов всех государств Южного Кавказа: Михаил Мишустин

Разблокирование коммуникаций исходит из интересов всех государств Южного Кавказа: Михаил Мишустин

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин считает, что трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху открыло новые возможности для развития региона, и исходит из интересов всех государств Южного Кавказа.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, Михаил Мишустин сказал об этом на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Глава российского правительства подчеркнул, что совместное заявление глав Армении, Азербайджана и России создает возможность более комплексного развития региона.

“Я уверен, что разблокирование экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов в интересах всех государств Южного Кавказа”, - сказал Михаил Мишустин.


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