Президент Ирана заявил, что Запад согласился отменить основные санкции против республики

Представители Запада на переговорах в Вене согласились отменить основные санкции против Ирана. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани. Он прокомментировал ход переговоров в Вене по иранской ядерной программе.

"Достигнута договоренность по основным пунктам соглашения, - цитирует президента агентство Fars. - Представители Запада согласились отменить главные санкции - по нефти, продукции нефтехимии, перевозкам и страхованию, а также по Центральному банку Ирана. Теперь дискуссии идут по некоторым незначительным моментам".

Накануне президент Ирана сказал, что переговоры в Вене завершатся победой Ирана.

19 мая в Вене завершилось заседание делегации Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по вопросу полного восстановления реализации Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил хороший прогресс по итогам последних двух недель переговоров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.

Представители стран - участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется. Участники переговоров отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты также продолжают работу над текстом будущей договоренности. Все делегации настроены на то, чтобы приложить усилия для завершения переговоров к концу мая.