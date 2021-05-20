Убийства армянских военнопленных азербайджанскими военными являются военным преступлением: депутат ЕП

Чтобы прояснить будущий статус Арцаха, необходимо долгосрочное, согласованное и политическое урегулирование вопроса, основанное на принципах неприменения силы, территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение. Как передает «Арменпресс», об этом на пленарном заседании Европарламента 20 мая сказал член Левой фракции Европарламента, депутат от Испании Пернандо Барена Арса во время обсуждения вопроса о военнопленных недавней войны в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что нападение Азербайджана на Нагорный Карабах закончилось трехсторонним заявлением, которое Азербайджан не уважает и не соблюдает. “Около 200 армян до сих пор находятся в плену в Азербайджане. Азербайджанские военные убивают этих военнопленных, что считается военным преступлением. Европарламенту пора потребовать от Азербайджана немедленного и безоговорочного освобождения всех армян, захваченных в ходе конфликта, а после этого полностью соблюдать заявление о прекращении огня и воздерживаться от дальнейших военных вторжений на территорию Армении”, - сказал испанский депутат.

27 сентября 2020 года Азербайджан при содействии Турции и наемников развязал войну против Республики Арцах. 9 ноября 2020 года лидеры Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий. Республика Армения заявила, что, придерживаясь принципа обмена военнопленными “все на всех”, она вернула Азербайджану всех военнопленных и других задержанных лиц. Однако Азербайджан отказывается выполнять 8-й пункт заявления от 9 ноября, а именно возвращать пленных. Имеются фактические данные о жестоком обращении с армянскими пленными и пытках. Подтверждено 19 случаев убийства армянских пленных.