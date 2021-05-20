Подобные процессы должны быть максимально публичными: президент Армении о новом возможном документе

Президент Республики Армения Армен Саргсян не вовлечен в процессы, связанные с якобы новым документом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента, отвечая на вопрос о возможном новом документе, связанном с демаркацией границ.

“Президент республики не вовлечен в процессы, связанные с предполагаемым документом. Он вообще не осведомлен об этом документе, особенно о его деталях.

Президент республики убежден, что такие процессы должны быть максимально публичными, с привлечением всех заинтересованных сторон”, - сказали в Аппарате президента.

И. о. премьер-министра Никол Пашинян на заседании правительства, касаясь разговоров о подписании нового документа, отметил: “Те решения, которые на данный момент достигнуты с нашими международными партнерами, предварительные соглашения на 100% соответствуют интересам Армении, не на 99,9%, а на 100%. И да, если Азербайджан выполнит эти договоренности и в тех условиях, которые мы обговорили, да, я подпишу эту бумагу, поскольку она на 100% соответствует национальным интересам Армении. Я просто не публикую эту бумагу, потому что это не корректно, это рабочая бумага, ведутся переговоры, есть предложения и т. д.”.