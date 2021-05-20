Эмир Катара и канцлер Австрии примут участие в ПМЭФ, заявил Песков

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по видеосвязи, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У него поинтересовались, лидеры каких стран ожидаются на ПМЭФ в этом году и будут ли у Путина личные встречи во время форума, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Формат проведения питерского экономического форума будет смешанный. Президент будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании, но гости - это, прежде всего, эмир Катара и также (Себастьян) Курц из Австрии, - они будут принимать участие в пленарном заседании посредством видеоконференции", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что эмир Катара примет участие в работе ПМЭФ, который в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате.