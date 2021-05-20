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Пресс-секретарь МИД о сложившейся ситуации и об отсутствии и. о. министра ИД Армении

Пресс-секретарь МИД о сложившейся ситуации и об отсутствии и. о. министра ИД Армении

Лишь после вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении можно будет рассматривать возможности каких-либо обсуждений. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Республики Армения Анна Нагдалян, отвечая на вопрос «Арменпресс» о ситуации, сложившейся в результате вторжения вооруженных силах Азербайджана на территорию Армении и о переговорах по урегулированию вопроса.

“Позиция армянской стороны ясна. Лишь после вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения будут созданы условия для рассмотрения возможности обсуждения повестки дня”, - сказала Анна Нагдалян.

Что касается отсутствия и. о. министра иностранных дел Ара Айвазяна на заседании правительства, Нагдалян пояснила, что делегация находится на пути из Душанбе в Ереван.

Исполняющий обязанности министра был в Душанбе для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на заседании правительства 20 мая отметил, что в сложившейся ситуации проделана колоссальная дипломатическая работа. Отсутствие министра он объяснил протекающей дипломатической работой, которую оценил как эффективную.


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