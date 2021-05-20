Применение насилия в отношении армянских пленных является нарушением Женевской конвенции: депутат ЕП

15:02, 20 Մայիս, 2021

То, что сегодня в Азербайджане все еще находятся военнопленные армяне, просто недопустимо. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пленарном заседании Европарламента 20 мая заявила Изабель Сантос, член фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов Совета Европы, депутат Португалии Изабель Сантос, инициировавшая обсуждение.

“Мы видим сообщения о том, что они (ред. - армянские военнопленные) подвергаются насилию и унижающему достоинство обращению. Это явное нарушение Женевской конвенции. Мы требуем освобождения всех военнопленных без предварительных условий”, - сказала она, подчеркнув, что трехстороннее заявление, достигнутое в ноябре 2020 года, должно быть полностью выполнено.

Изабель Сантос подчеркнула, что и армянская, и азербайджанская стороны должны отказаться от враждебной риторики и вернуться за стол переговоров, работая с Минской группой. “Политическое урегулирование путем переговоров, основанное на признании основных прав, - это единственный путь к мирному и стабильному будущему в регионе”, - заключила португальский депутат.

27 сентября 2020 года Азербайджан при содействии Турции и наемников развязал войну против Республики Арцах. 9 ноября 2020 года лидеры Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий. Республика Армения заявила, что, придерживаясь принципа обмена военнопленными “все на всех”, она вернула Азербайджану всех военнопленных и других задержанных лиц. Однако Азербайджан отказывается выполнять 8-й пункт заявления от 9 ноября, а именно возвращать пленных. Имеются фактические данные о жестоком обращении с армянскими пленными и пытках. Подтверждено 19 случаев убийства армянских пленных.