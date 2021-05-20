Мы все армяне: депутат Европарламента призывает заставить Азербайджан вернуть армянских пленных

Депутат Европарламента Лукас Фурлас призвал Европарламент поддержать армянский народ и заставить Азербайджан вернуть армянских военнопленных. Как сообщает «Арменпресс», на пленарном заседании Европарламента он призвал к обсуждению вопроса о военнопленных недавней войны в Нагорном Карабахе.

Депутат ЕП напомнил, что когда Алиев вел войну против Нагорного Карабаха, своими беспилотниками, убивая армян, в том числе и мирных жителей, когда Азербайджан и Турция “праздновали свои преступления”, Европа просто наблюдала за этим. “Сегодня, много месяцев спустя, многие армяне все еще находятся в плену у Алиева, Азербайджан отказывается вернуть их в их семьи”, - сказал Фурлас.

Потом депутат обратился ко всем с призывом: “Давайте не дожидаться, не будем дождаться, пока Алиев вернет пленных, он этого не сделает, мы должны его заставить. Я призываю Вас сохранить достоинство Европы, я призываю Вас поддержать армянский народ, призвать вернуть армян в их семьи. Мы все армяне!”, - заключил он.

27 сентября 2020 года Азербайджан при содействии Турции и наемников развязал войну против Республики Арцах. 9 ноября 2020 года лидеры Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий. Республика Армения заявила, что, придерживаясь принципа обмена военнопленными “все на всех”, она вернула Азербайджану всех военнопленных и других задержанных лиц. Однако Азербайджан отказывается выполнять 8-й пункт заявления от 9 ноября, а именно возвращать пленных. Имеются фактические данные о жестоком обращении с армянскими пленными и пытках. Подтверждено 19 случаев убийства армянских пленных.