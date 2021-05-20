В Греции не могут справиться с лесным пожаром возле города Лутраки

Пожарные значительно усилили группировку сил для тушения сильного лесного пожара в районе Схинос возле города Лутраки на берегу Коринфского залива, в 80 километрах к западу от Афин, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Усиливается группа на пожаре в Схиносе, Коринф. Будут работать 182 пожарных с 7 пешими группами, 62 автомобиля, восемь пожарных самолетов, девять самолетов PZL, 1 вертолет CHINOOK и два вертолета для координации с воздуха", - говорится в сообщении пожарной службы.

Направлены водовозы местной администрации и пожарные-добровольцы. Силы координируются начальником пожарной службы.

Пожар начался в лесном массиве около 10 часов вечера (время совпадает с московским). На его тушение были мобилизованы 54 пожарных и две пешие группы, 21 машина.

По сообщению издания "Этнос", власти эвакуировали около 200 жителей поселка Схинос.

Телеканал Skai сообщил, что были эвакуированы шесть деревень и два монастыря, хотя не было угрозы жизни людей.

Крупный пожар возник в горах Геранея, в сосновом лесу с густой растительностью. Пожарные самолеты и вертолеты ночью задействовать было невозможно.

По информации Skai, пожар начался с оливковой рощи, огонь быстро распространился из-за сильного ветра, порывы которого рано утром достигали 7 баллов по шкале Бофорта.

По данным местных властей, огненный фронт превышает 10 километров.

Дым ночью дошел до Афин.