В 10 общинах будут построены детские сады модульного типа

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

До начала обсуждения вопросов повестки дня, исполняющий обязанности премьер-министра коснулся ситуации на армяно-азербайджанской границе и царящей в этой связи ситуации внутри Армении.

Правительство одобрило законопроект Республики Армения “О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения”, целью которого является решение возникших в результате пересмотра базы налогообложения недвижимости проблем по части НДС и налога на прибыль для хозяйствующих субъектов, занимающихся строительством недвижимости. Законопроектом предлагается установить, что для целей налогообложения сделок реализации недвижимости НДС или налогом на прибыль в качестве налоговой базы принимается не примерная рыночная стоимость недвижимости, а 80% от нее.

Решением правительства бюджет министерства образования, науки, культуры и спорта на 2021 год будет увеличен на 51,400 тыс драмов. Средства будут предоставлены Комитету градостроительства для составления проектно-сметной документации и начала строительства детских садов модульного типа на 144 детей в 10 общинах. Соответственно, 5 таких детских садов будет построено в Армавирской области, 3 - в Лорийской области, по одному - в Котайкской и Ширакской областях.

Правительство приняло решение, установив, что остаток существующей переплаты по состоянию на 1 января 2018 года возвращается на единый счет налогоплательщика без подачи налогоплательщиком заявления. Также за счет этой суммы можно будет погасить обязательства налогоплательщика по социальным выплатам. Согласно имеющимся в базе КГД Армении данным по состоянию на 1 мая количество налогоплательщиков, имеющих переплаты, составляет 35935, а размер переплаты составляет 4549.3 тыс драмов. При этом около 89% налогоплательщиков, у которых есть переплаты (около 32 000 налогоплательщиков), имеют переплату в размере от 1 до 100 000 драмов, а 35 налогоплательщиков имеют переплату в размере более 10 млн драмов, общая сумма которых составляет около 1.800 тыс драмов.