Военнопленные должны быть освобождены без промедления: в Европарламенте обсуждается вопрос пленных

Армянские военнопленные должны быть немедленно освобождены. Как сообщает «Арменпресс», это заявление на пленарном заседании Совета Европы сделал французский депутат Европарламента Франсуа-Ксавье Беллами во время обсуждения вопроса о военнопленных последней войны в Нагорном Карабахе.

Депутат подчеркнул, что наконец-то этот важный вопрос гуманитарного характера они смоли включить в повестку дня. С трибуны Совета Европы он подчеркнул, что Азербайджан отказывается сообщать, сколько человек все еще содержится в плену, и в Армении есть сотни семей, которые не знают, живы ли их дети, или находятся в плену.

“Алиев говорит об уважении мира. Как мы можем поверить в это, в то время как сегодня он нарушает территорию Армении? Никакая дипломатия не может оправдать такое нарушение основных прав. Военнопленные должны быть немедленно освобождены”, - сказал он.

После его выступления в зале раздались аплодисменты.

27 сентября 2020 года Азербайджан при содействии Турции и наемников развязал войну против Республики Арцах. 9 ноября 2020 года лидеры Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий. Республика Армения заявила, что, придерживаясь принципа обмена военнопленными “все на всех”, она вернула Азербайджану всех военнопленных и других задержанных лиц. Однако Азербайджан отказывается выполнять 8-й пункт заявления от 9 ноября, а именно возвращать пленных. Имеются фактические данные о жестоком обращении с армянскими пленными и пытках. Подтверждено 19 случаев убийства армянских пленных.

Кроме того, 12 мая 2021 года несколько групп военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Армении, пытаясь окружить озеро Сев Лич на территории Сюникской области Республики Армения. Военнослужащие ВС Азербайджана перешли границу Армении и на некоторых приграничных участках Гегаркуникской области. В настоящее время в Армении находится 500-600 азербайджанских военнослужащих.