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Скончался журналист Ара Мартиросян

Скончался журналист Ара Мартиросян

Ушел из жизни журналист, экономический обозреватель Ара Мартиросян. Как сообщает сайт Yerevan Today, где работал Ара Мартиросян, 51-летний экономический обозреватель скончался утром 20 мая от коронавирусной болезни.

Ара Мартиросян много лет писал для различных СМИ, был журналистом газеты “Азг”, преподавал в Армянском государственном педагогическом университете имени Х. Абовяна.

Редакция «Арменпресс», разделяя боль утраты, выражает соболезнования родным и близким Ара Мартиросяна.


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