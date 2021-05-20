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При взрыве в Афганистане погибли девять человек

При взрыве в Афганистане погибли девять человек

Девять человек, включая женщин и детей, погибли в результате подрыва придорожной мины в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, взрыв прогремел во вторник утром в городе Лашкаргах. Как сообщается, на мине подорвался автомобиль, в котором находились люди, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Еще двое детей пострадали во время взрыва", - сообщил телеканалу источник.

На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за взрыв.


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