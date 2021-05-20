Призываю общество не поддаваться провокациям действующей в Армении азербайджанской пропагандистской сети: Пашинян

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

До начала обсуждения вопросов повестки дня, исполняющий обязанности премьер-министра коснулся ситуации на армяно-азербайджанской границе и царящей в этой связи ситуации внутри Армении. В своей речи он отемтил:

“Здравствуйте, уважаемые коллеги,

Мы начинаем работу очередного заседания правительства от 20 мая 2021 года.

Прежде чем перейти к повестке дня и ее утверждению, хочу поговорить о ситуации на армяно-азербайджанской границе и царящей в этой связи ситуации внутри Армении.

Могу констатировать, что оперативная ситуация на уже известных участках армяно-азербайджанской границы, в Сюникской и Гегаркуникской областях, не изменилась, в том смысле, что ситуация, конечно, остается напряженной, также отмечаем, что большое количество азербайджанских военнослужащих по-прежнему находятся на территории Республики Армения, около 500-600 человек, в разных частях.

Логика действий наших Вооруженных сил следующая: тактическими действиями ограничить потенциал действий азербайджанцев.

Политически наша задача заключается в следующем: во-первых, не допустить выхода ситуации из-под контроля, то есть сделать все возможное, чтобы исключить какой-либо сценарий войны или военного столкновения; во-вторых, достичь того, чтобы представители азербайджанских вооруженных сил покинули территорию Республики Армения.

В этой связи можно констатировать, что проделана и сейчас проводится огромная дипломатическая работа, и одним из важных свидетельств этого является то, что на сегодняшнем заседании правительства место министерства иностранных дел пусто, потому что все наши коллеги из министерства иностранных дел в настоящее время оперативно занимаются этой работой. И должен констатировать, что считаю проделанную до сих пор дипломатическую работу эффективной. При этом хочу подчеркнуть, что не только наши коллеги из МИДа проводят дипломатическую работу в этом направлении, но и министерство обороны ведет дипломатическую работу, и наши вице-премьеры также проводят дипломатическую работу. Это работу я считаю успешной.

Почему? Потому что, по сути, позиции наших международных партнеров и Республики Армения идентичны, и она заключается в том, что представители вооруженных сил Азербайджана должны покинуть территорию Республики Армения. Это факт, который зафиксирован на рабочем уровне. Я хочу, чтобы мы констатировали это также публично. Но, естественно, Азербайджан использует определенные рычаги, чтобы этого не делать, и неожиданно или, уже сейчас можно сказать, ожидаемо, у него в Республике Армения есть союзники в прямом смысле слова.

На одном из предыдущих заседаний Совета безопасности я констатировал, что в современном мире информационная война иногда бывает более важной, чем то, что происходит на поле боя. И еще раз хочу сказать и не буду избегать этого слова: у Азербайджанской Республики есть агенты информационной борьбы в политической элите Республики Армения. При этом, деятельность этих людей не нова, не знаю, может, эта проблема существует во всем мире, но:

Сначала эти люди в 2020 году открыто, публично предлагали Азербайджану осуществить нападение на Республику Армения.

Эти люди в дальнейшем, недавно в парламенте, в разных местах показывали те тропинки, по которым граница Республики Армения может быть пересечена максимально безопасно.

Сейчас эти люди помогают Азербайджану в том, чтобы можно было избежать той дипломатической работы, которую мы ведем, тех дипломатических результатов, которых мы добились. И снова плетется сказ о якобы заговоре правительства Армении против Республики Армения.

Наличествует очень неуважительное отношение к обществу Республики Армения: в интернете публикуется бумага, 90% содержания которой закрыто, то есть закрашено черным. И это преподносится как доказательство того, что правительство Республики Армения подписывает антиармянский документ. Представляете? Представьте: публикуется бумага, все содержание закрыто, и говорится: смотрите, какие у нас есть доказательства того, что подписывается очередной антиармянский документ. Если это так, то, напротив, его строчки следует не скрывать, а открывать и представлять публике. Почему скрывается? И, конечно, повторяю, эти действия я иначе, как деятельность информационной агентурной сети Азербайджана, охарактеризовать не могу. Не знаю, какие у этого формулировки де-юре, но это моя политическая оценка.

При этом, необходимо проанализировать, откуда они получают эти рабочие документы. Насколько я анализирую, единственный источник, из которого они могут получить, - это Азербайджан, потому что идет трехсторонний разговор - Россия, Армения и Азербайджан, и насколько я анализирую и понимаю, они получают эти документы из Азербайджана.

И решения, которые были достигнуты на данный момент с нашими международными партнерами, предварительные договоренности, эти решения на 100% соответствуют интересам Армении. Не на 99,9%, а на 100%. И, да, если Азербайджан реализует эти договоренности в тех условиях, о которых мы договорились, да, я подпишу этот документ. Потому что это на 100% соответствует национальным интересам Армении. Я просто не буду сейчас публиковать эту бумагу, потому что это некорректно: это рабочий документ, ведутся переговоры, есть предложения и т.д.

Следующее: значит, азербайджанская пропагандистская машина публикует трех- или четырехминутный фрагмент из двухчасового видео, я могу ошибаться в количестве минут. Эти же люди берут его и публикуют на своих страницах, скрывая, что источником являются азербайджанские источники. Представляете, было двухчасовое действие, и опубликовали трехминутный фрагмент из этих двух часов? Я не могу описать это иначе, как разрушительная деятельность в тылу. И если в силу нашего времени, 21-го века, у нас здесь нет правовых механизмов, общество должно на это отреагировать, потому что это, в первую очередь, неуважительно по отношению к обществу Республики Армения. Потому что конфликты, противоречия в целом, если наши соотечественники или некоторые люди воспринимают их как героические истории по сценариям военных фильмов, так никогда не бывает, даже в самых победоносных войнах. Никогда не бывает.

Хочу коснуться вопроса о том, как стало возможно, что азербайджанские военнослужащие пересекли армяно-азербайджанскую границу.

Прежде всего, хочу сказать, уважаемые коллеги, что после войны внешняя граница нашей страны увеличилась на несколько сотен километров, и те участки, с которыми мы сейчас имеем дело, это горные районы с труднопроходимым рельефом, которые большую часть года находятся под снегом, и где вообще невозможно проводить инженерные работы. С армянской стороны этот участок границы находится точно в таком же состоянии, как и с азербайджанской стороны. Здесь другая проблема: надо сравнивать текущую ситуацию с содержанием заявления от 9 ноября.

Потому что, да, по нашей оценке, передвижение азербайджанских войск прямо противоречит трехстороннему заявлению от 9 ноября. И здесь тоже нужно выразить определенные позиции и провести дипломатическую работу, чтобы констатировать это.

Много говорится о том, что Республика Армения, не прибегая к вооруженному сопротивлению, обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности. Любой человек, кто прочитал хотя бы несколько параграфов Договора о коллективной безопасности, знает, что Организация Договора о коллективной безопасности призвана именно для того, чтобы кризисные ситуации были преодолены без огня.

Это не та организация, в рамках которой нужно стрелять и приглашать других, чтобы и они стреляли. Это организация, механизмы которой должны быть использованы для предотвращения эскалации и регулирования эскалации политико-дипломатическими средствами. И именно в этом суть Организации Договора о коллективной безопасности. Потому что, если в рамках ОДКБ начнется пальба, по всей вероятности, это может перерасти в большую региональную, а по некоторым сценариям и в более масштабную войну.

В этой связи очень важно понять, какой была, в конце концов, цель действий азербайджанской стороны. Одним из вариантов, о котором мы говорили, была провокация войны, и мы должны акцентировать внимание на том, что эта операция, как минимум в Сюникской области, проводится в самой узкой части территории Республики Армения, ширина которой составляет около 26 км. И если бы ситуация вышла из-под контроля, там могли развиваться неконтролируемые события, которые могли бы привести к очень серьезным проблемам. Так что я считаю, что наш подход, согласно которому мы должны решить проблему с помощью наших механизмов международной безопасности, был правильным, и по крайней мере, на данный момент, себя оправдывает. Но пока факт не свершится, мы не можем сказать, что этим путем мы достигли своей цели.

Принимая во внимание эти внутренние процессы, нельзя исключать также, что цель данного действия - повлиять на внутриполитические процессы в Армении, повлиять на результаты выборов и, возможно, оказать политическую поддержку этой пропагандистской и агентурной сети, которая действует в Армении.

Уважаемые коллеги, я говорил об азербайджанской пропаганде, но мы, в целом, считаем, что в этой ситуации мы должны действовать вне всякой пропаганды, потому что момент очень ответственный. Мы четко контактировали и продолжаем констатировать, что стабилизация региона важна для нас.

Много говорится о демаркации, делимитации, корректировке границ, и сейчас этим фактом пытаются запугать армянское общество. Хочу со всей ответственностью сказать, и это моя позиция, что уточнение границ нужно Республике Армения точно так же, как и Азербайджану.

Потому что уточнение границ и, наконец, демаркация, делимитация на каком-то этапе - важнейшая гарантия безопасности. Однако надо понимать, что это непростой процесс. Сегодня, например, из постсоветских стран я не знаю, по крайней мере, в нашем регионе нет страны, которая завершила процесс демаркации и делимитации. Для того чтобы было понятно общественности, я хочу прояснить, что такое делимитация, что такое демаркация. Делимитация - это процесс, когда границы наносятся на карты, согласуются для карт, а демаркация уже на месте фиксирует эти границы, то есть фиксирует, какая точка на карте соответствует точке в конкретном месте. Вор столько обсуждается - GPS и т.д. По GPS проверяется, является ли эта точка точкой, указанной на карте.

Думаю, очень важно еще раз констатировать, что открытие коммуникаций в регионе является одним из приоритетов нашего правительства, потому что открытие коммуникаций нужно Азербайджану ровно настолько, насколько это нужно и Республике Армения. Хочу обратить внимание всех нас на то, что с 1992 года в отношении Армении проводится политика блокады, то есть закрытия коммуникаций.

Ввиду этого факта мы должны понимать, что эта повестка, повестка открытия коммуникаций, выгодна Республике Армения. С другой стороны, как я уже много раз говорил - вы знаете, я не думаю, что мы должны заявлять об этом каждый день, говорю раз и навсегда - в контексте коммуникаций мы не обсуждали, не обсуждаем и не будем обсуждать логику “коридора”.

Хочу также подчеркнуть следующее, и это очень важный момент: международное сообщество, сопредседатели Минской группы ОБСЕ все более активно говорят о необходимости долгосрочного политического урегулирования карабахского конфликта. Чем это важно? Важно тем, что существует утверждение о том, что карабахский вопрос якобы решен. Думаю, сейчас мы можем констатировать, что международное сообщество заявляет, что карабахский вопрос не урегулирован и его еще нужно решить.

Я хочу подчеркнуть политическую волю нашего правительства: да, пойти и урегулировать вопрос. Для чего? Потому что нам необходимо урегулирование всех этих сложных, болезненных, проблемных вопросов, чтобы в долгосрочной перспективе исключить войну и открыть эпоху мирного развития для армянского народа, Республики Армения. Это непростая задача. Это очень сложная задача. Здесь нужна политическая воля, здесь нужна способность принимать удары на себя, здесь нужен открытый, честный, искренний диалог с обществом, и мы идем по этому пути.

Но я хочу, чтобы мы не поддавались иллюзиям. Да, сегодня вооруженные силы Азербайджана пересекли границу Республики Армения, и для нормального запуска этого длительного процесса, как я уже сказал, необходимо, чтобы вооруженные силы Азербайджана как можно скорее покинули территорию Республики Армения.

В целом, в идеале наше видение состоит в том, что вдоль армяно-азербайджанской границы, а сейчас - особенно в этом районе, и Вооруженные силы Республики Армения, и вооруженные силы Азербайджана должны отойти в места своей постоянной дислокации, и в этих районах, а затем и по всей границе, охрану границы осуществляли пограничные службы, для чего они и призваны.

Конечно, еще раз говорю, давайте не будем поддаваться иллюзиям, пойти на такое решение будет непросто, потому что оно имеет множество сложностей. Мы, кстати, за это время всегда предлагали и продолжаем предлагать это, потому что, в конце концов, это решение, которое действительно будет признаком стабильности в регионе, долгосрочной стабильности.

Это в качестве прояснения процессов последних дней.

Еще раз хочу призвать наше общество не поддаваться провокациям азербайджанской пропагандистской сети в Армении, и мы последовательно прилагаем усилия для защиты национальных и государственных интересов Армении, защиты интересов Арцаха, для достижения решение озвученных мною проблем.

Спасибо”.