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В Токио прозвучат произведения Комитаса, Саят-Новы и Арно Бабаджаняна

В Токио прозвучат произведения Комитаса, Саят-Новы и Арно Бабаджаняна

Японская пианистка Юко Йошиока на концерте в Токио исполнит произведения Комитаса, Саят-Новы и Арно Бабаджаняна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Японии. Концерт состоится 15 октября.

Мероприятие организовано Партнерским союзом Япония-Армения при содействии посольства Республики Армения в Японии.


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