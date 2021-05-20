В Токио прозвучат произведения Комитаса, Саят-Новы и Арно Бабаджаняна

Японская пианистка Юко Йошиока на концерте в Токио исполнит произведения Комитаса, Саят-Новы и Арно Бабаджаняна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Японии. Концерт состоится 15 октября.

Мероприятие организовано Партнерским союзом Япония-Армения при содействии посольства Республики Армения в Японии.