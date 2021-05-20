В Токио прозвучат произведения Комитаса, Саят-Новы и Арно Бабаджаняна
Японская пианистка Юко Йошиока на концерте в Токио исполнит произведения Комитаса, Саят-Новы и Арно Бабаджаняна.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Японии. Концерт состоится 15 октября.
Мероприятие организовано Партнерским союзом Япония-Армения при содействии посольства Республики Армения в Японии.
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