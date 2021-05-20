Правительство должно опубликовать проект документа о демаркации: Омбудсмен Армении

Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявлением, в котором отметил, что правительство должно опубликовать проект документа о демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. «Арменпресс» представляет заявление Защитника прав человека Армении.

“Правительство должно опубликовать проект документа о демаркации границы Республики Армения, который вчера частично был опубликован в Интернете, и подлинность которого была подтверждена на сегодняшнем заседании правительства. По крайней мере, все положения документа, дающие представление о том, о чем он на самом деле, должны быть опубликованы.

Демаркация границы с Азербайджаном напрямую касается жизненно важных прав всех нас, каждого человека, живущего в Армении, всего армянского народа - жизни и существования, национального и личного достоинства, душевного спокойствия и физической безопасности, информированности и многих других прав.

Демаркация границы сама по себе является гарантией прав человека, неправильное соблюдение которых может привести к новым нарушениям прав человека и к напряженности.

Публикация документа отвечает интересам государства. Таким образом, государство предотвратит подачу такой исключительно важной информации из неофициальных источников, не допустит непоправимой потери общественного доверия к государственным органам.

В противном случае созданный государством информационный вакуум снова будет заполнен информацией из неофициальных источников, сбивая с толку даже добропорядочных людей, а некоторые чиновники своими безответственными постами, часто наводненными оскорбительными выражениями, снова начнут обвинять людей в мнимом “медиа-терроре””.