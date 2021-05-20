Границы Армении и Азербайджана должны контролироваться пограничными силами: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на заседании правительства затронул процесс контроля армяно-азербайджанской границы.

“По мнению армянской стороны, границы между Арменией и Азербайджаном должны охраняться пограничниками. Да, Вооруженные силы Азербайджана перешли границу Республики Армения. И для нормального начала того долгосрочного процесса, о котором я говорил, необходимо, чтобы азербайджанские вооруженные силы покинули территорию Республики Армения. Наше представление заключается в следующем: вдоль армяно-азербайджанской границы, особенно на данном участке, вооруженные силы Республики Армения и Азербайджана должны вернуться на места своей постоянной дислокации. И в этих местах, в в будущем и всю границу охранять будут пограничники, для чего они призваны. Прийти к такому разрешению будет непросто, давайте не будем поддаваться иллюзиям”, - как передает «Арменпресс», сказал Никол Пашинян.

По словам и. о. премьер-министра, армянская сторона постоянно предлагала это и продолжает предлагать, “потому что в конечном итоге это решение действительно будет признаком долгосрочной стабильности в регионе”.