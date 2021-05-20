“Просвещенная Армения” инициирует созыв внеочередного заседания НС по вопросу возможного подписания нового документа

12:47, 20 Մայիս, 2021

Фракция “Просвещенная Армения” Национального собрания Армении в связи с возможным подписанием документа, объявленного и. о. премьер-министра, инициирует созыв внеочередного заседания Национального собрания.

Как сообщает «Арменпресс», Марукян сказал об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании.

“Сейчас мы составляем текст заявления, которое послужит основой для созыва внеочередного заседания. Содержание заявления будет примерно таким: “Согласно Конституции Республики Армения, Закону о международных договорах, в случае подписания любого документа, касающегося политических, военных вопросов, а также прав человека, указанный документ должен быть ратифицирован в Парламенте Республики Армения. За спиной народа Армении подготовлен документ, о содержании которого ни депутаты Парламента, ни, как мне кажется, большинство членов правительства, ни другие должностные лица не имеют никакой информации”, - сказал Марукян.

Марукян добавил, что и. о. премьер-министра должен подробно изложить содержание документа, отметив, что на заседании правительства он этого не сделал. “Восприятие интересов Армении у нас, у премьер-министра или у других сил может быть разным. Поэтому этот документ, отвечающий интересам Республики Армения, должен быть детально представлен хотя бы в Парламент для обсуждения, после чего будет решено, отвечает он интересам Республики Армения или нет”, - сказал лидер ППА.

Ранее на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, касаясь разговоров о подписании нового документа, отметил, что те решения, которые на данный момент достигнуты с международными партнерами, предварительные соглашения на 100% соответствуют интересам Армении, не на 99,9%, а на 100%. “Да, если Азербайджан выполнит эти договоренности и в тех условиях, которые мы обговорили, аа, я подпишу эту бумагу, поскольку это на 100% соответствует национальным интересам Армении. Я не публикую эту бумагу, потому что некорректно, это рабочая бумага, ведутся переговоры, есть предложения и т. д.”, - добавил он.

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