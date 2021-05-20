Армения в контексте разблокировки не обсуждала, не обсуждает, и не будет обсуждать вопрос о коридоре

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян еще раз подчеркнул, что Армения в контексте разблокировки коммуникаций не обсуждала вопрос коридора, не обсуждает, и не будет обсуждать. Как сообщает «Арменпресс», об этом и. о. премьер-министра заявил на заседании правительства.

Никол Пашинян считает нужным еще раз заявить, что открытие коммуникаций в регионе является одним из приоритетов возглавляемого им правительства, потому что открытие коммуникаций необходимо как для Азербайджана, так и для Армении.

“Хочу обратить внимание на то, что с 1992 года в отношении Армении проводится политика блокады, то есть политика закрытия коммуникаций. И в связи с этим мы должны понимать, что повестка дня открытия коммуникаций выгодна для Армении. С другой стороны, как мы уже много раз упоминали, я не думаю, что мы должны говорить об этом каждый день, я скажу раз и навсегда, в контексте коммуникаций мы не обсуждали вопрос коридора, мы не обсуждаем, и не будем обсуждать”, - подчеркнул Никол Пашинян.