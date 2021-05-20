Пашинян подчеркнул политическую волю правительства по урегулированию нагорно- карабахского конфликта

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян считает, что международное сообщество, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ все активнее говорят о необходимости долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахской проблемы. Как сообщает «Арменпресс», и. о. премьер-министра на заседании правительства отметил, что это важно, так как есть утверждение, что карабахский вопрос решен.

“Думаю, сейчас мы можем констатировать, что международное сообщество признает, что карабахский вопрос не урегулирован, его еще нужно урегулировать. И я хочу подчеркнуть политическую волю нашего правительства решить этот вопрос. Почему? Потому что нам нужно решение всех этих сложных, болезненных, проблемных вопросов, чтобы в конечном итоге исключить войну, открыть для Республики Армения и армянского народа эру мирного развития. Это непростая задача, это очень сложная задача, здесь нужна политическая воля, нужна способность наносить удары, здесь нужен открытый, честный, искренний диалог с общественностью. И мы пойдем этим путем”, - подчеркнул Никол Пашинян.