В борьбе с дезинформацией инициативу должно взять государство: Омбудсмен Армении

В кризисных ситуациях общественная коммуникация и политика государства должны быть такими, чтобы в области информации инициатива с самого начала была бы у государства. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил Защитник прав человека Арман Татоян на международном мероприятии высокого уровня “Информация, коммуникация, здравоохранительная грамотность в контексте эпидемии COVID-19”, организованного Советом Европы и Московским институтом международных отношений (МГИМО).

По мнению Омбудсмена, когда государство бывает пассивным в подобных ситуациях, возникает информационный вакуум, который в дальнейшем заполняется дезинформацией, ложной информацией, что в дальнейшем используется против самого государства.

Омбудсмен отметил важность коммуникационной связи государство-гражданин, создания между ними доверия, создания правового общества.

В мероприятии приняли участие федеральный комиссар по правам человека в РФ, представители высших органов исполнительной, судебной власти РФ, дипломаты, высокопоставленные чиновники Совета Европы, члены Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и представители международных организаций.