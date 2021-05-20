Блинкен допустил встречу Путина и Байдена в ближайшие недели

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - заявил Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.

Между тем Лавров по итогам переговоров с Блинкеном не стал отвечать на вопрос, дала ли Москва добро на встречу Путина и Байдена.

Когда Лаврова после встречи с Блинкеном спросили о саммите, министр в ответ лишь поблагодарил журналистов. Позже Лавров в шутку добавил: "Мы же не таможня, чтобы давать добро".

13 апреля Байден в телефонном разговоре предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране. Российская сторона пока официально не соглашалась на встречу, но в Кремле уже называли возможные сроки п роведения саммита и обещали учесть советы эпидемиологов при планировании.

Байден неоднократно выражал уверенность, что его встреча с Путиным состоится в ближайшее время.

Встреча Лаврова и Блинкена на "полях" министерской встречи Арктического совета длилась почти два часа. Это их первые личные переговоры с момента назначения Блинкена госсекретарем США. До этого стороны дважды общались по телефону.