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В Стамбуле задержали 18 иностранцев по подозрению в причастности к деятельности ИГ

В Стамбуле задержали 18 иностранцев по подозрению в причастности к деятельности ИГ

Силы безопасности Турции задержали 18 иностранцев по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал TRT.

По его данным, отдел по борьбе с терроризмом Управления безопасности Стамбула провел одновременные рейды по 20 адресам в 10 районах города. Национальность подозреваемых не указывается.

В ходе обысков изъято большое количество документации террористической организации, а также данные на электронных носителях. По информации властей, подозреваемые были вовлечены в подготовку терактов, они доставлены в управление для прохождения допроса.

 


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