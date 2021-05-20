Никол Пашинян коснулся вопроса, почему Армения обратилась в ОДКБ

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян затронул вопрос, почему Армения, не оказав вооруженного сопротивления, обратилась в ОДКБ.

“Все, кто читал хотя бы несколько параграфов договоров ОДКБ, должны знать, что ОДКБ предназначена для преодоления кризисных ситуаций без выстрелов. Это не та организация, в которой нужно стрелять и приглашать стрелять других. Это организация, механизмы которой следует использовать для предотвращения эскалации, для регулирования эскалации с помощью дипломатии. В этом суть ОДКБ. Если в рамках ОДКБ начнется перестрелка, это, скорее всего, перерастет в большую региональную войну, если не в более масштабную войну с каким-либо сценарием”, - как сообщает «Арменпресс», сказал Никол Пашинян.

По словам и. о. премьер-министра, в этом плане вполне возможно понять, какова была цель азербайджанской стороны. “Один из вариантов - спровоцировать войну, и мы должны акцентировать внимание на том, что эта операция проводится в самой узкой части Сюникской области, на территории Республики Армения, которая имеет ширину около 26 км. Если ситуация выйдет из-под контроля, там могут возникнуть неконтролируемые действия, которые затем могут привести к очень большим проблемам.

Мы решили, что должны решить вопрос посредством наших механизмов международной безопасности, я считаю, что это правильно, что на данный момент оправдывает себя, хотя мы пока не можем сказать, что таким образом достигли своей цели.

Наблюдая за внутренними процессами в Республике Армения, нельзя исключать, что цель данной акции - повлиять на внутриполитические процессы в Республике Армения, на результаты выборов, и, возможно, оказание политической поддержки действующей в Армении пропагандистской, агентской сети”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра затронул также вопрос, как военным ВС Азербайджана удалось пересечь армяно-азербайджанскую границу.

“Прежде всего, хочу сказать, что после войны внешняя граница нашей страны увеличилась на несколько сотен километров. А в тех местах, с которыми мы имеем дело, есть горные участки со сложным рельефом, которые большую часть года покрыты снегом, где вообще невозможно проводить какие-либо инженерные работы. В каком состоянии эти участки границы с армянской стороны, в таком же состоянии они и на азербайджанской стороне”, - сказал Пашинян.

По словам и. о. премьер-министра, есть еще одна проблема. “Мы должны сравнить нынешнюю ситуацию с содержанием заявления от 9 ноября, потому что, да, по нашей оценке, передвижение азербайджанских войск находится в прямом противоречии с трехсторонним заявлением от 9 ноября. И мы должны выразить определенные позиции и проводить дипломатическую работу, чтобы зафиксировать это”, - сказал Никол Пашинян.