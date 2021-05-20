Наира Зограбян выходит из ППА

Наира Зограбян сложила с себя обязанности генерального секретаря партии “Процветающая Армения” и не будет участвовать в предстоящих выборах по пропорциональному списку ППА. Как передает «Арменпресс», об этом Наира Зограбян сообщила на своей странице в Facebook.

“В партии “Процветающая Армения” за эти годы я приобрела очень хороших друзей, с которыми моя дружба продолжится”, - написала Наира Зограбян.

Наира Зограбян подчеркнула, что она будет либо на передовой борьбы с властями, и этим сможет быть более решительной и свободной в своих действиях, либо будет в общественно-политической жизни.

“Эта катастрофу нужно остановить. Сегодня уже циркулирует опасный документ, который, к сожалению, будет новым “9-м ноября”. У меня есть несколько предложений, которые я должна обсудить с моими друзьями и близкими перед тем, как принять окончательное решение”, - отметила она.

Наира Зограбян заверила, что для нее важнейшим достижением этих лет был не депутатский мандат. “Это были тысячи людей, которым в рамках своих полномочий я смогла помочь, или указать правильный путь. Это были мои друзья и коллеги, с которыми нам еще предстоит пройти долгий путь во имя лучшей Армении, которая у нас, точно, будет”, - написала она.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.