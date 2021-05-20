Позиции международных партнеров и Армении идентичны: Азербайджан должны уйти с территории Армении

После вторжения военных Вооруженных сил Азербайджана на территорию Республики Армения проделана и продолжает вестись колоссальная дипломатическая работа. Как сообщает «Арменпресс», такую оценку на заседании правительства дал и. о. премьер-министра Никол Пашинян, представив проделанную работу по осуждению действий Азербайджана и выводу его Вооруженных сил с территории Армении.

“Одним из важных подтверждений этого является то, что на сегодняшнем заседании правительства место министра иностранных дел пусто, потому что сейчас наши коллеги из Министерства ИД занимаются этой работой. Должен констатировать, что на данный момент дипломатическую работу считаю эффективной. При этом дипломатическую работу в этом направлении проводят не только партнеры МИД, но и Минобороны и вице-премьеры”, - сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что считает эту работу успешной, поскольку позиции Армении и международных партнеров по сути такие же. То есть представители Вооруженных сил Азербайджана должны покинуть территорию Республики Армения”.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Однако, военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения. Для разрешения ситуации ведутся переговоры.