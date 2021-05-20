Пентагон заявил, что темпы вывода войск из Афганистана зависят от погоды
Темпы вывода американских военнослужащих из Афганистана зависят от таких факторов, как погода. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.
"События там [в Афганистане] развиваются динамично. План вывода войск хотя и рассчитан по срокам, продуман и выверен, зависит не только от того, что происходит на земле, но и от погоды, и от всех других факторов, которые мы должны учитывать при военном планировании", - отметил он, комментируя сообщение Центрального командования ВС США о том, что процесс вывода американского контингента из Афганистана завершен примерно на 13-20%.
При этом 11 мая речь шла о завершении данного процесса примерно на 6-12%. Кирби заметил, что данные показатели не означают, что темпы вывода войск будут и дальше такими высокими. "Темпы вывода войск остаются высокими. Приказ президента [США Джо Байдена] был весьма четким: он хочет, чтобы вывод войск был завершен к началу сентября. Я не собираюсь опережать процесс. Таково распоряжение, и мы знаем, что должны добиться этого. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что уложимся в этот срок в самом крайнем случае. Я не могу прогнозировать, как будет выглядеть сообщение от Центрального командования [о темпах вывода войск] на следующей неделе", - указал пресс-секретарь Пентагона.
14 апреля Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.
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