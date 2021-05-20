На территории Армении 500-600 азербайджанских военных: Пашинян представил логику действий ВС Армении

Оперативная обстановка на тех участках армяно-азербайджанской границы, которые подверглись посягательству со стороны ВС Азербайджана, не претерпела изменений, ситуация продолжает оставаться напряженной. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, добавив, что еще довольно большое количество азербайджанских военных находятся на территории Армении, на разных участках есть около 500-600 человек.

“Логика действий наших Вооруженных сил следующая: тактическими действиями ограничить возможности действий азербайджанцев. Политически наша проблема заключается в следующем: во-первых, не допустить выхода ситуации из-под контроля, то есть сделать все возможное, чтобы исключить любой сценарий вооруженного или военного конфликта, а во-вторых, добиться, чтобы представители Вооруженных сил Азербайджана покинули территорию Армении”, - сказал и. о. премьер-министра.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Однако, военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения. Для разрешения ситуации ведутся переговоры.