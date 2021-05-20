Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили 80 ракет за 12 часов

Около 80 ракет и минометных снарядов были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля с 19 часов среды до 7 часов утра четверга, сообщают Израильские силы обороны.

По данным израильских военных, 10 из запущенных ракет не достигли территории Израиля и приземлились в анклаве. Примерно 90% ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол", отметили они.

При этом армия обороны Израиля провела ряд ночных ударов в секторе Газа, продолжая атаковать разветвленную сеть туннелей ХАМАСа. Согласно видеоролику, опубликованному в твиттере армии Израиля, ХАМАС потратил последнее десятилетие на строительство сети подземных туннелей "Метро", расположенных под жилыми зданиями в секторе Газа, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщили военные, за пять дней им удалось нейтрализовать почти 100 км подземных туннелей.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже вторую неделю. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы не прекращаются. Армия обороны Израиля в ответ наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе.