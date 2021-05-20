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Я его подпишу, потому что он на 100% соответствует национальным интересам Армении: Никол Пашинян

Я его подпишу, потому что он на 100% соответствует национальным интересам Армении: Никол Пашинян

Достигнутые предварительные договоренности на 100% соответствуют интересам Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, коснувшись разговоров о подписании нового документа.

“Те решения, которые на данный момент достигнуты с нашими международными партнерами, предварительные соглашения на 100% соответствуют интересам Армении, не на 99,9%, а на 100%. И да, если Азербайджан выполнит эти договоренности и в условиях, которые мы обговорили, да, я подпишу эту бумагу, поскольку она на 100% соответствует национальным интересам Армении. Я просто не буду публиковать эту бумагу, поскольку это некорректно, это рабочая бумага, ведутся переговоры, есть предложения и т. д.”, - заявил Никол Пашинян.


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