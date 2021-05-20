Для защитников Родины будут организованы курсы с перспективой работы в КГД

Между Учебным центром КГД и ГНКО “Реабилитационный центр Защитника Отечества” подписан Меморандум о сотрудничестве. Как передает «Арменпресс», Комитет государственных доходов сообщает, что его подписали директор Учебного центра Артур Мартиросян и директор Реабилитационного центра Айкуи Минасян.

Основанием для Меморандума о сотрудничестве послужила договоренность, достигнутая в ходе недавнего визита в Реабилитационный центр председателя Комитета государственных доходов Эдуарда Оганесяна. Глава комитета предложил организовать для военнослужащих бесплатные тренинги с перспективой дальнейшей работы в КДД.

Военнослужащим Реабилитационного центра была представлена проделанная в 2020 году работа, основные направления налогово-таможенной сферы, в частности, законодательные положения, а также особенности работы структурных подразделений ГНЦ. Специалисты комитета подчеркнули, что основная миссия структуры - не проведение проверок и контрольных функций, а содействие хозяйствующим субъектам. По словам директора Учебного центра КГД Артура Мартиросяна, приоритетом сотрудничества является предоставление надлежащих знаний и навыков раненым военнослужащим. В результате защитники Отечества получат знания не только о налогах и таможнях, но и о предпринимательской деятельности.

По словам специалистов комитета, программы обучения уже готовы, курсы начнутся после определенных подготовительных работ.

В ходе мероприятия стороны подчеркнули, что будут работать вместе, чтобы сделать все возможное для социальной реинтеграции раненых солдат и приобретения ими современной, востребованной на рынке труда специальности.