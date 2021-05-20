По состоянию на 11:00 20 мая в Армении подтвержден 191 новый случай COVID-19, 472 заболевших вылечились, есть 7 летальных исходов.

За последние сутки проведено 3 633 тестов. Всего проведено 1 050 075 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 221 559 случаев COVID-19, 209 980 из которых вылечились, есть 4 364 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 146 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 069.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.