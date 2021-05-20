В Москве состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Армении и России

19 мая в Москве состоялись армяно-российские политические консультации, касающиеся сотрудничества между двумя странами на многосторонних площадках. Как сообщает «Арменпресс», армянскую делегацию возглавлял заместитель министра Артак Апитонян, с российской стороны в консультациях участие приняли заместители министра иностранных дел Сергей Вершинин и Александр Грушко.

В ходе консультаций подробно были затронуты вопросы сотрудничества между Республикой Арменией и Российской Федерацией в ООН, ОБСЕ и в других международных организациях, а также вопросы, представляющие важность для обеих сторон.

Собеседники также обменялись мнениями по ряду вопросов региональной безопасности и стабильности. Артак Апитонян особое внимание уделил гуманитарным вопросам, возникшим в результате агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха осенью 2020 года, также и вопросу освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц.

Выразив удовлетворение уровнем эффективного сотрудничества между двумя странами в международных структурах, обе стороны договорились о постоянном углублении отношений на многосторонних площадках.