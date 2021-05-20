Поведение азербайджанских военнослужащих содержит признаки преступления: Омбудсмен Армении

Действия, совершенные азербайджанскими военнослужащими 17 мая 2021 года, грубо нарушающие права служащих Вооруженных сил Республики Армения, как свидетельствует опубликованный ими видеоматериал, определенно содержат признаки преступления. Как передает «Арменпресс», об этом заявил Омбудсмен Республики Армения Арман Татоян, подчеркнув, что вопрос защиты и восстановления прав военнослужащих Армении должен быть решен в рамках уголовного производства.

“Даже если Министерство обороны Армении проведет служебное расследование, все равно оно не сможет заменить осуществление уголовного производства”, - отметил он.

Защитник прав человека Республики Армения по этому вопросу направит правоохранительным органам письмо, сделав специальные комментарии. “Государственные органы, особенно в кризисной ситуации, обязаны предоставлять общественности оперативную и достоверную информацию, чтобы ложные материалы и дезинформация не могли бы распространяться, а чиновники обязаны воздерживаться от порочного поведения, усугубляющего разделительные черты, делать заявления, сопровождающиеся оскорблениями и дезинформацией.

Помимо того, что это искусственные попытки оправдать недальновидную политику ответственных государственных органов по общению с общественностью, они также усиливают недоверие к действиям чиновников”, - убежден Омбудсмен Республики Армения.