Журнал МФГС государств СНГ об армянских музыкальных инструментах

В связи с 15-летием создания Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ в журнале “Форум плюс” в 2021 году была опубликована статья о программе “Обучение изготовлению традиционных армянских музыкальных инструментов”, активизирующей культурную жизнь Республики Армения и занимающей в ней свое особое место. Программа реализуется при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения по инициативе Фонда содействия культурному образованию и имеет постоянный характер.

Как передает «Арменпресс», Министерство НОКС сообщает, что в статье представлено содержание программы, деятельность мастеров по изготовлению музыкальных инструментов братьев Михаила Сергея Садоевых.

Программа “Обучение изготовлению традиционных армянских инструментов” - поэтапная и продлится около трех лет. В рамках программы проводится обучение изготовлению народных духовых инструментов (шви, дудук, зурна, сринг) и народных струнных инструментов (сантур, канон, каманча, уд). В программе участвуют 10 молодых людей, учащихся музыкальных и художественных школ Республики Армения, которые, освоив навыки игры на народных инструментах, впоследствии станут носителями и мастерами этой традиции.