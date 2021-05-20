Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию в регионе

Между министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу вечером 19 мая состоялся телефонный разговор.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе телефонного разговора обсуждались вопросы, связанные с выполнением задач российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и с ситуацией в регионе, а также другие вопросы, представляющие двусторонний интерес.