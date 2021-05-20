WSJ: режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу 21 мая

Режим прекращения огня между контролирующим сектор Газа движением ХАМАС и властями Израиля может вступить в силу в пятницу. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду вечером газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американские и зарубежные источники.

По их сведениям, власти Египта достигли прогресса в переговорах с ХАМАС. В то же время источники издания указывают на то, что представители израильского военного руководства в частных беседах признавались, что власти еврейского государства "приближаются к достижению своих целей". Мнения о том, что режим прекращения огня вступит в силу на текущей неделе, придерживаются, по данным источников The Wall Street Journal, и в администрации президента США Джо Байдена.

Ранее исполнительный секретарь центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб сообщил, что соглашение о прекращении огня между движением ХАМАС и властями Израиля может быть достигнуто в течение 24 часов. В свою очередь портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщал, что Израилю для завершения военной операции против палестинских радикалов понадобится еще несколько дней.