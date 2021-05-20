Территориальная целостность Армении должна уважаться: МИД Греции

Министерство иностранных дел Греции выразило обеспокоенность в связи с незаконным пересечением ВС Азербайджана границы Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница МИД Греции в Twitter.

“Напряженность на границе с Арменией вызывает серьезную озабоченность. Необходимо уважать территориальную целостность Армении. Следует избегать любых односторонних действий, которые могут поставить под угрозу региональный мир и стабильность”, - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Греции.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Однако военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения. Для разрешения ситуации ведутся переговоры.