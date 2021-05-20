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ПСЖ в 14-й раз стал обладателем Кубка Франции

ПСЖ в 14-й раз стал обладателем Кубка Франции

ПСЖ стал победителем розыгрыша Кубка Франции по футболу.

Как передает «Арменпресс», в финале розыгрыша Кубка соперником ПСЖ был “Монако”. На 19-й минуте первого тайма и на 81-й минуте благодаря голам Мауро Икарди и Килиана Мбаппе ПСЖ в третий раз подряд стал обладателем Кубка Франции.

Это уже 14-й Кубок парижской команды.


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