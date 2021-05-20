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“Ливерпуль” обыграл “Бернли” и сейчас занимает 4-е место

“Ливерпуль” обыграл “Бернли” и сейчас занимает 4-е место

В матче 37-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль”на выезде сыграл с “Бернли”.

Как передает «Арменпресс», подопечные Юргена Клоппа в ворота “Бернли” отправили 3 безответных мяча. В составе “Ливерпуля” отличились Роберт Фирмино, Натаниэль Филлипс и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Благодаря этой победе “Ливерпуль” улучшил свои позиции в турнирной таблице Премьер-лиги и сейчас занимает 4-е место. Команда имеет 66 очков.

 11 мая стало известно, что победителем текущего сезона Премьер-лиги Англии стал “Манчестер Сити”.


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