“Ювентус” - обладатель Кубка Италии

Победителем розыгрыша Кубка Италии по футболу стал туринский “Ювентус”.

Как передает «Арменпресс», в финале Кубка “старая синьора” сыграла с “Аталантой”. Счет матча открыли футболисты “Ювентуса”, отличился Деян Кулусевски. До перерыва “Аталанте” удалось восстановить равенство в счете. Автором гола стал Руслан Малиновский. В концовке второго тайма победный гол “Ювентуса” забил Федерико Кьеза.

“Ювентус” в 14-й раз за свою историю стал обладателем Кубка Италии.