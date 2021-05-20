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“Ювентус” - обладатель Кубка Италии

“Ювентус” - обладатель Кубка Италии

Победителем розыгрыша Кубка Италии по футболу стал туринский “Ювентус”.

Как передает «Арменпресс», в финале Кубка “старая синьора” сыграла с “Аталантой”. Счет матча открыли футболисты “Ювентуса”, отличился Деян Кулусевски. До перерыва “Аталанте” удалось восстановить равенство в счете. Автором гола стал Руслан Малиновский. В концовке второго тайма победный гол “Ювентуса” забил Федерико Кьеза.

“Ювентус” в 14-й раз за свою историю стал обладателем Кубка Италии.


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