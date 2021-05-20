Турция и Украина против России: Киев интересен Анкаре как буфер, отделяющийся от России

“Айастани Анрапетутюн”/«Арменпресс»

Во время одного из последних эпизодов накопления российских войск в Крыму и вдоль восточной границы Украины Москва объявила, что с 24 апреля по 31 октября она заблокирует некоторые участки Черного моря и Керченского пролива для военных и для других кораблей. Москва пошла на этот шаг на фоне чрезвычайно высокой политической и военной напряженности, подобной которой не было после присоединения к России Крыма в 2014 году. Об этом в “The National Interest” написал проживающий в Сараево журналист и политолог Харун Карчук, освещающий иностранное влияние на Балканах.

Керченский пролив очень важен для Украины, поскольку он соединяет Азовское и Черное моря, то есть обеспечивает свободный выход во внешний мир судов из украинских портов, как например Мариуполя. Россия хорошо осознает значение Черного моря. За последние два десятилетия Россия укрепила свое присутствие на Черном море. Черноморский флот отвечает за снабжение российских войск в Сирии, в основном базирующихся в порту Тартус и на авиабазе Хмеймим, а также за патрулирование в восточной части Средиземного моря. Военно-морская доктрина Кремля, принятая в 2015 году, четко описывает Черное море как основу прогнозирования силы.

В прошлом Черное море почти поровну было разделено между прибрежными государствами, но присоединение Крыма к России изменило баланс сил на море в ее пользу. Москва не только вышла из существующих с Украиной соглашений, которые ограничивали присутствие ее Черноморского флота в Севастополе, но также разместила там и другие боевые корабли и подводные лодки, а также густую сеть современных систем вооружения, таких как C-400, C- 300, береговые ракетные комплексы “Панцирь-С1”, “Бастион-П”. Она также значительно расширила свою уникальную экономическую зону и побережье Черного моря.

Украина с беспокойством следит за наращиванием такой военной мощи. Член НАТО Турция обеспокоена не меньше. Турция все сильнее ощущает, что Россия стоит на пути ее региональных амбиций. Турция и Россия не союзники, их можно назвать “заклятыми друзьями”. Поддерживают конфликтующие стороны в Боснии, Ливии и Сирии. Несмотря на прочные торговые, энергетические, дипломатические и военные связи, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в 2016 году предупреждал, что Черное море постепенно превращается в “русское озеро”, и призвал к усилению присутствия НАТО.

В XVIII и XX веках Османская империя 12 раз воевала с царской Россией и проиграла почти все войны. Во время холодной войны Турция закрывала южный фланг НАТО, граничила с Советским Союзом на Южном Кавказе и, по мнению тогдашних экспертов, в случае начала войны она получила бы значительное количество советских ядерных ударов.

Доверие между Москвой и Анкарой настолько хрупкое, что, когда Эрдоган поддержал Украину на фоне наращивания российских войск вдоль ее границы, Россия немедленно решила приостановить полеты в Турцию до 1 июня, сославшись на распространение в Турции COVID-19. Но все стороны поняли этот сигнал. В знак признательности Анкаре президент Украины Владимир Зеленский призвал своих соотечественников провести летние каникулы в Турции, чтобы компенсировать отсутствие туристов из России.

Украина и Турция будут стремиться укрепить свое сотрудничество, чтобы обуздать амбиции России на Черном море. В геополитическом плане Россия и Турция стали ближе после того, как Россия воссоединила Крым. Турция осудила этот шаг и публично выразила поддержку территориальной целостности Украины, но не вводила санкции в отношении России. Анкара рассматривает Украину как очень важный буфер, отделяющийся от России, поэтому активно выступает за вступление Украины в НАТО. Видя раскол в ЕС по поводу будущего Украины и перепады настроений в Соединенных Штатах при администрации Трампа, Турция активизировала свое сотрудничество с Украиной, Грузией и Азербайджаном, надеясь, что эти страны помогут ей сбалансировать военное присутствие России в регионе. Турция очень хотела бы увеличения военного присутствия НАТО в Черном море, но Конвенция Монтрё о статусе проливов, принятая в 1936 году, которая предусматривает свободный проход через Босфор, требует от Анкары ограничения объема, вместимости и продолжительности пребывания всех судов, принадлежащих странам, не находящимся на побережье Черного моря. Эта ситуация очень неудобна для Турции, поскольку она обязана по закону ограничивать заход кораблей НАТО в Черное море. В то же время конвенция действует в пользу Москвы, что и объясняет, почему президент России Владимир Путин настаивает на ее сохранении, даже несмотря на то, что Турция хочет выйти из нее.

Кроме того, Анкара рассматривает Украину как партнера в развитии военной техники. Турция работает с украинскими компаниями над созданием дизельных двигателей для своих истребителей пятого поколения и основных боевых танков “Алтай”. Украина также производит двигатели для турецких беспилотников “Bayraktar”, которые помогли Турции в Сирии, Ливии и в Арцахе. В 2019 г. Украина закупила у Турции 12 военных дронов “Bayraktar TB2”, и уже известны ее планы по приобретению еще пяти таких дронов. В 2020 г. Турция и украинская государственная проектная компания “Ивченко-Прогресс” подписали соглашение о поставке турбореактивных двигателей АИ-35, которые, как ожидается, будут установлены в новых крылатых ракетах Турции “Гезгин”. Украина недавно согласилась купить четыре турецких корвета “MILGEM Ada”, известных своей маневренностью. Такое сотрудничество, при котором Турция использует надежные украинские двигатели, а Украина использует передовые турецкие технологии, позволяет Анкаре экспортировать свое военное оборудование, не беспокоясь о получении экспортных лицензий, которые она больше не сможет получить в США и Европе. Что касается Киева, то теперь, когда он отрезан от российского рынка, Турция позволяет ему войти в ведущие технологические ноу-хау и стать ее новым партнером.

Крымские татары - еще одно связующее звено между Украиной и Турцией. Сегодня в Турции есть национальное меньшинство крымских татар, которые заявляют, что Турция в дела Крыма должна быть больше вовлечена. А Украина, власти которой когда-то притесняли татарское население, теперь использует их как аргумент для дальнейшего сближения, пытаясь заставить турок помочь своим братьям-мусульманам.

Почти во всех войнах, навязанных ей Турцией, Россия воевала на двух фронтах: на Балканах и на Кавказе. Москва сейчас сделала огромный шаг назад в этих направлениях, поэтому неудивительно, что сегодня ей не до отдыха. Вот почему сближение между Турцией и Украиной кажется полезным для того, чтобы остановить Россию, а новая администрация США может укрепить связи с Украиной, чтобы предотвратить распространение российской военной мощи на Ближнем Востоке.