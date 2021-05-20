Газета “Айастани Анрапетутюн”: Без предусловий

“В эти дни в обращение введена тема делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. Вопрос стал особенно актуальным 12 и 13 мая, когда военнослужащие азербайджанских вооруженных сил проникли на суверенную территорию Армении, после чего Армения обратилась к ОДКБ.

На данный момент невозможно начать процесс делимитации и демаркации границ двух государств. Это может произойти лишь после того, как будет подписан двусторонний договор, который обозначит взаимоприемлемые условия мирного сосуществования, в том числе установление дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном и создание совместной комиссии по демаркации и демаркации”, - сказал в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” чрезвычайный и полномочный посол Армении, экс-министр иностранных дел Арцаха Арман Меликян.

По словам моего собеседника, ОДКБ как организация вряд ли на данном этапе примет активное военное участие, хотя не исключено, что в дальнейшем Баку может попытаться заменить российских миротворцев в Арцахе многонациональным контингентом ОДКБ. “С Россией, которая является нашим стратегическим союзником, дело обстоит иначе: Москве придется решить, отвечать на агрессивное поведение Азербайджана силой или нет. Понятно, что российская сторона предпочла бы урегулировать спровоцированный Баку инцидент мирным путем, но я сомневаюсь, что у нее будут такие шансы”, - прокомментировал Арман Меликян.

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