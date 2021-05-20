Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армения против Турции

“После прекращения боевых действий первоочередной задачей стало информирование международных структур и общественности об основных зачинщиках войны и авторе военных преступлений - о действиях Турции. Этот процесс сегодня получил особое значение, поскольку Турция продолжает оказывать активное влияние на региональные события, в частности, на события вокруг Арцаха. Более того, Турция, виновная в военных преступлениях, сейчас стремится стать влиятельным региональным игроком. В сложившейся ситуации разоблачение истинного лица и скрытых целей Турции в глазах международного сообщества имеет первостепенное значение. 18 мая Европейский суд по правам человека распространил сообщение, в котором информирует, что этой структуре представлена межгосударственная жалоба Республики Армения против Турции”.

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