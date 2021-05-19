Время в Ереване: 11:07:36,   19 Май

Канада предоставила МККК дополнительно 1 млн долларов для помощи Арцаху

Канада предоставила МККК дополнительно 1 млн долларов для помощи Арцаху

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно и министр международного развития Карина Гульд заявили, что Канада продолжает поддерживать усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и глубоко привержена делу ликвидации его гуманитарных последствий.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Армянский национальный комитет Канады, основываясь на решении 2020 г. о предоставлении Канадой финансовой помощи сразу после прекращения военных действий, официальная Оттава предоставила Международному комитету Красного Креста (МККК) дополнительно 1 млн долларов для поддержки Нагорному Карабаху.

Канада продолжает поддерживать ОБСЕ в достижении прочного урегулирования конфликта, призывает Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской группой ОБСЕ. Канадская сторона также выражает готовность продолжить работу в ОБСЕ и ООН для достижения мирного урегулирования конфликта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации