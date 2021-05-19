Пашинян и Путин сошлись во мнении вокруг методики разрешения ситуации на армяно- азербайджанской границе

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел сегодня телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян представил текущую ситуацию на границе между Республикой Армения и Азербайджаном, подчеркнув, что азербайджанские силы, вопреки всем нормам международного права, нарушили суверенную территорию Республики Армения.

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения поблагодарил за предпринимаемые в эти дни Россией усилия, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе.

Собеседники сошлись во мнении вокруг путей разрешения ситуации и их методики.